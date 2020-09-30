Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Bu operasyonlarda ağır darbe yiyen Ermenistan, sıcak cephe hattına Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi'nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.

ERMENİSTAN'IN "GÖNÜLLÜ GRUPLAR" YALANI

Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan'a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Ermenistan'ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.