Azerbaycan - Ermenistan arasında neler oluyor? Dağlık Karabağ sorunu nedir?

Azerbaycan - Ermenistan arasında son durum nedir? 27 Eylül günü sabah saatlerinde Ermenistan'dan Azerbaycan'a karşı yapılan saldırı sonucu, iki ülkede de savaş hali ilan edildi. Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yaşayanlara saldırdığını iddia ederek Azerbaycan'a ait helikopter ve ihaları düşürdüğünü bildirmişti. İşte, Ermenistan - azerbaycan arasında yaşananlar...

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?

1980 yılından bu yana devam eden iki ülke arasındaki kriz 27 Eylül'de yine hat safhaya çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 27 Eylül günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla, Ermenistan kuvvetlerinin sınırın diğer tarafına ateş açtığını duyurdu. Ermenistan'ın sivil vatandaşların olduğu bölgeye saldırdığı, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.Diğer yandan Ermenistan saldırısının en çok etkilediği kesimler Tartar bölgesindeki Kapanlı Köyü, Ağdam bölgesindeki Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli ve Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerinin olduğunu bildirildi.

AZERBAYCAN SAVAŞ HALİ İLAN ETTİ

Azerbaycan Meclisi'nde yapılan görüşmeler neticesinde ülkede savaş hali ilan edildi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, sıkıyönetim kararnamesi yayımladı. Buna göre;

''Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silahlı saldırılar ve düzenli askeri provokasyonlar nedeniyle bugün saat 00.00'da ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiştir.

Sıkıyönetim ilanına ilişkin kararname uyarınca, sıkıyönetimi sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti "Sıkıyönetim Hakkında" Kanununda öngörülen tedbirler 00.00'dan itibaren uygulanmaktadır.

Kararnameye göre Bakü, Gence, Sumgayıt, Yevlakh, Mingaçevir, Naftalan, Abşeron, Cabrayil, Fuzuli, Ağcabadi, Beylağan, Ağdam, Berde, Tatar, Goranboy, Göygöl, Taşkaşan, Kadabay, Tovuz, Şamkir, Gazakh bölgelerinde sıkıyönetim sırasında. 21: 00-06: 00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Kişilerin özel izin ve kimlik belgeleri olmaksızın sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde bulunması yasaktır.'' ifadeleri yer aldı.

KARŞI SALDIRI KARARI ALINDI

Gelişmelerin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a karşıve sivil halkı korumak adına cepe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını ilan etti. Bakanlık konuyla alakalı olarak; ''Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdi.

Personelimiz ve tank birimlerimiz, füze ve topçu birlikleri, cephe uçakları ve insansız hava araçlarının desteğiyle, cephede ve savunma derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizatı tespit edip imha etmektedir.

Sahadan edinilen bilgilere göre, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemi farklı yönlerde imha edildi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopteri Tatar yönünde düşürüldü, mürettebat yaşıyor. Birliklerimizin hızlı karşı saldırısı devam ediyor.'' şeklinde açıklamada bulundu.

ERMENİSTAN'DAN DAĞLIK KARABAĞ AÇIKLAMASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile olan çatışma hakkında açıklamada bulunarak, Dağlık Karabağ'da yaşayanlara saldırıldığını iddia etti. Diğer yandan Azerbaycan güçlerinin bölgedeki sivil yerleşime saldırdığını öne sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan'a ait iki helikopterin ve üç İHA'nın düşürüldüğünü açıklarken çatışmanın yerel saatle 04:10'da başladığını öne sürdü. Konuyla alakalı olarak Azerbaycan, bir helikpterin düştüğünü fakat askerlerin durumunun iyi olduğunu belirtti. Gelişmelerin ardından ise Ermenistan sıkı yönetim ilan etti. Üstelik Dağlık Karabağ'ın da sıkıyönetim ve seferberlik ilan ettiği duyuruldu.

AZERBAYCAN 6 KÖYÜ İŞGALDEN KURTARDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ'da Ermeni mevzileri vurularak stratejik noktaların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada; "Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor" denildi.

DÜNYA, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ÇAĞRILAR YAPTI

Çatışmaların başlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevi aradı ve desteğini dile getirdi. Ardından BM ve ABD'den ateşkes çağrısı yapıldı. İran, çatışmaların durdurulması ve diyalogların başlaması çağrısını duyurdu. Aynı çağrı Fransa'dan da geldi.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU NEDİR?

Azerbaycan sınırları içinde yer alan ancak de facto bölge olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, Ermenistan sınırında yer alır. Nüfusun yüzde 80'i de Ermeni'dir.

Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası ancak bölgede Ermeni halkı Azerbaycan yönetimine karşı çıkıyor. Özerklik statüsündeki paylaşılamayan bölgenin idaresi Ermenistan'ın da desteğiyle, 1990'lardaki savaştan bu yana Ermenilerin elinde bulunuyor.