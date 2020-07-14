Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı

Azerbaycan halkı, sınıra yönelik Ermenistan'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan askerine destek için sokağa çıktı. Başkent Bakü'nün merkez sokaklarında ve Azadlık Meydanı'nda toplanan halk, Azerbaycan askerine destek sloganları attı.

"KARABAĞ BİZİMDİR"

Azerbaycanlılar yürüyüşünde, "Karabağ", "Karabağ bizimdir", "Azerbaycan askeri" şeklinde slogan attı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın askere gösterdiği destek için teşekkür edilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha dikkatli olunması ve sosyal mesafenin korunması istendi.