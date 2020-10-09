Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aytuğ Atıcı hayatı, eserleri ve hakkında bilgiler

Türk akademisyen, tıp profesörü, insan hakları savunucusu, çevre aktivisti ve siyasetçi Aytuğ Atıcı'nın hayatı çok merak ediliyor. Peki Aytuğ Atıcı kimdir, nerelidir, doğum tarihi kaç, memleketi neresi?

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Aytuğ Atıcı 23 Kasım 1964, Adana doğumlu Türk akademisyen, tıp profesörü, insan hakları savunucusu, çevre aktivisti ve siyasetçi. 24, 25 ve 26. Dönem Mersin Milletvekili.

Aytuğ Atıcı doğum tarihi : 23 Kasım 1964

Aytuğ Atıcı kaç yaşında : 55 yaşında

Aytuğ Atıcı nereli : Adana doğumlu

Aytuğ Atıcı mesleği ne : Tıp Doktoru, Akademisyen

Aytuğ Atıcı burcu ne : Yay

YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Aytuğ Atıcı, oto tamircisi Şahap Bey ve ev hanımı Lütfiye Hanım'ın dört çocuğundan ilki olarak 23 Kasım 1964 yılında Adana'nın Akkapı semtinde dünyaya geldi. Nusayri kökenlidir.

İlk, orta ve lise eğitimini 1970-1981 yılları arasında Adana'da tamamlayan Aytuğ Atıcı, 1981 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak tıp eğitimine başladı ve 1987 yılında hekim oldu.

Evli olan Atıcı'nın, Göktuğ ve Doğa adında iki çocuğu vardır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

AYTUĞ ATICI HEKİMLİK KARİYERİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 1987 yılında Kütahya'nın Sabuncupınar Köyü'nde sağlık ocağı tabibi olarak başladı. Buradaki görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. 1992 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Bilim Dalında yan dal ihtisasına başladı ve 1996 yılında Neonatoloji yan dal uzmanı oldu. 1996 yılında doçent oldu. 1997 yılında buradaki görevinden ayrıldı ve Adana'da Özel Seyhan Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kurdu ve beş yıl süreyle yönetti.

1995 yılında İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi'nde, 1997 yılında ABD'de Columbia Üniversitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi'nde ve 1998 yılında Japonya'da Osaka Tıp Merkezi ve Anne-Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nde mesleki eğitimler aldı.

2002 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan ve burada da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kuran Aytuğ Atıcı 2003 yılında profesör oldu. Mersin Üniversitesi'ndeki görevlerini 2011 yılına kadar sürdürdü.

AYTUĞ ATICI SİYASİ YAŞAMI

12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde CHP Mersin 1. Sıra Milletvekili adayı gösterildi ve 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. Aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini de üstlendi.

7 Haziran 2015'de gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri öncesinde Mersin'de tüm üyelerin katılımıyla yapılan eğilim yoklamasında başarı elde ederek Milletvekili adayı gösterildi ve 25. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi. Bu dönemde hükümetin kurulamaması nedeniyle, 1 Kasım 2015'de tekrarlanan seçimlerde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye üçüncü kez seçildi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde kendi isteğiyle aday olmadı.

Milletvekilliği süresince TBMM Dış işleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Parlamentolar Arası Birlik Grubu Üyeliği yaptı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve "Mersin'e Sözüm Var" adlı bir seçim manifestosu ve proje kitabı yayınladı yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu 27 Şubat 2020 tarihinde açıkladı ve "Reform Hareketi Manifestosu" adlı bir manifesto yayınladı.

AYTUĞ ATICI DİĞER ÇALIŞMALARI

Sivil toplum kuruluşlarında ve odalarda aktif görev ve sorumluluk alan Aytuğ Atıcı, Mersin Tabip Odası Başkanlığı (2008-2011, İki Dönem), Mersin Sağlık Platformu Kurucu Başkanlığı (2009-2010), Mersin Tabip Odası İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruculuğu (2005-2006), Mersin İl Özel İdaresi Bünyesinde Gebe Eğitim Merkezi Kurucu Koordinatörlüğü, Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği (Union of Mediterranean Neonatal Societies) Kurucu Üye ve Genel Sekreterliği, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Mersin Şubesi Kurucu Üye ve Başkanlığı (2005-2007), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği 2000-2002 Dönem Başkanlığı, Türk Neonatoloji Derneği, Yeterlik Sınav Komisyonu Üyeliği (2004-2011), Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (2008-2010) gibi yöneticilik görevlerinin yanında, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Çukurova Neonatoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitimi Destekleme Derneği gibi birçok önemli kuruluşta da üyeliği bulunmaktadır.

Sağlık Alanındaki Kitapları:

3. Perinatoloji Kurs Kitabı

Perinatal Tıp

Tıpça Pratisyen Hekimlerin Başvuru Kitabı

Beslenme Vakti/Bebek Beslenmesinde Altın Öğütler

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı Uygulayıcı Kitabı

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı Eğitimci Kitabı

İçimdeki Hayat/Annenin Başucu Kitabı

Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları

İlk Yardım Uygulayıcı Kitabı

Yenidoğan Bebeğin Mekanik Ventilasyonu

Siyasi kitapları:

Sağlık Alanında TBMM Çalışmaları

Adalet İçin 700 Bin Adım

Cezaevinde Çocuk Olmak

Kültürel Kitaplar:

Rengârenk Ülkem

Dergi Editörlüğü:

TıpMed