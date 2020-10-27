Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü

Akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak'ta yaşanan olayda, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ.'den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.'den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu 58 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri de cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BÜŞRA 2 SAAT ÖNCE KORUMA KARARI İÇİN KARAKOLA BAŞVURMUŞ

Büşra Gizem Güzelsoy'un olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, ayrıldığı nişanlısı Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.