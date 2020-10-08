Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Karantina döneminde yaptığı sütyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, bu kez cesur hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Aynur Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.
"HAMAM SEFASI" NOTUYLA PAYLAŞTI
Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI
Öte yandan Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının "İşte öyle böyle oldu" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
İşte Aynur Aydın'ın hamam sefası notuyla yaptığı paylaşımlar:
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