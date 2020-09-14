Aydın'da kayınbirader ile eniştenin kavgası kanlı bitti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayınbirader ile eniştesinin silahlı bıçaklı kavgası sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi'nde bir ikamette S.D. ile kayınbiraderi İ.A. arasında ailevi sorunlar sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte S.D., tabanca ile kayınbiraderi İ.A'yı karın ve kalça kısmından vurdu. Kavganın devamında da İ.A., bıçakla S.D'yi bacağından yaraladı.

FARKLI HASTANELERE KALDIRILDILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince S.D. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, İ.A. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.