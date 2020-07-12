Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem

Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla müze statüsünden çıkarılıp 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili Yunanistan'dan küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Skai televizyonuna röportaj veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya'nın küresel bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu hamlesini kışkırtıcı olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Dendias ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlali durumunda Türkiye'ye karşı "güçlü" önlemlerin yer aldığı hazır bir listesinin olması gerektiğini belirtti.

Pazartesi günü, Türkiye meselesinin Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde ele alınacağını belirten Dendias, "Yunanistan orada, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmesi durumunda, AB'den Türkiye'ye karşı mümkün olan en güçlü önlemlerin bir listesini hazırlamasını isteyecek" dedi.

"AYASOFYA KÜRESEL BİR SORUN"

Yaptırımların Ayasofya meselesiyle ilgisinin olmayacağını, bunun için sadece Yunanistan'ın değil aynı zamanda UNESKO ve BM'nin de inisiyatif almaları gerektiğine vurgu yapan Dendias, "Erdoğan her şeyi kasıtlı olarak yapıyor. Ülkesinin geleneklerini bile kaldırıyor. Uluslararası toplumdan ve onun kurallarından uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Dendias, Ayasofya'nın tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, "Tehlike, Ayasofya meselesini Yunan-Türk sorunu olarak görmemizden kaynaklanıyor, ancak küresel bir sorundur. Bu, kuralların kaldırılması ve dünya toplumuna saygısızlık meselesidir" dedi.

"KIŞKIRTICI EYLEM" OLARAK NİTELEDİ

Ayasofya hakkındaki kararın Yunanistan ve bölge ülkelerine karşı bir dizi kışkırtıcı eylemi ifade ettiğine vurgu yapan Dendias, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir işbirliği ruhu göstermediğini kaydetti.