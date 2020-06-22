Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik

2020 yılının başında Türkiye-Yunanistan hattında patlak veren mülteci krizi ile ilgili Avusturya'dan bir açıklama geldi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Avusturya'nın 33 yaşındaki başbakanı Sebastian Kurz, bu gerilim ile ilgili küstah sözler sarf etti ve bir itirafta bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ŞANTAJINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Kurz, "Türkiye'nin bize şantaj yapmasına izin vermemeliyiz. Türkiye'nin mültecileri kullanarak Avrupa Birliği'ni tehdit etmesine izin vermemeliyiz. Onlar bunu tekrar tekrar deniyorlar.

"MERİÇ'E YARDIM GÖNDERDİK"

Biz Yunanistan'ın sınırlarını ve AB'nin sınırlarını koruması için Meriç'e yardım gönderdik geçen Mart ayında. Bunun sebebi de Türkiye'ye net bir mesaj vermekti" ifadesini kullandı.