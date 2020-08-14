Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Schallenberg, "Yaşanan son olayların ışığında Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli" dedi.

"BÖLGEDEKİ GERİLİMDEN DOLAYI ENDİŞELİYİZ"

Avusturyalı Bakan Alexander Schallenberg, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Schallenberg, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükselmesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Schallenberg, "Şunu söyleyebilirim ki Avusturya bu tehlikeli ve çok kısa bir sürede tırmanma ihtimali olan olaylardan dolayı çok endişeli" dedi.

"AB, TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ"

Avusturyalı yetkili, "Doğu Akdeniz'de bazı ülkelerin hamleleri yüzünden Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli" ifadesini kullandı.