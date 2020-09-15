Avrupa ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri, Avrupa kıtası ülkeleri siyasi haritası
Ülkemizin topraklarının bir parçasının da bulunduğu ve birçok ülkenin yer aldığı Avrupa kıtasının ülkeleri nelerdir merak ediliyor. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin yer aldığı Avrupa kıtası ülkeleri hangileridir? Avrupa kıtası ülke isimleri, kıta haritası ve tüm detaylar haberimizde...
Avrupa ülkeleri nelerdir? Avrupa kıtasında toplam kaç ülke vardır? Avrupa kıtası siyasi haritası gibi bilgiler bilgi yarışmalarında, lise ve üniversite sınavlarında, kpss de soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan iyi bilmemiz gerekiyor. Peki Avrupa ülkeleri nelerdir? İsimleri nedir? Avrupa kıtası hakkında tüm bilgiler sizlerle.
AVRUPA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?
Avrupa kıtasında toplamda 51 ülke bulunmaktadır. Afrika'nın kuzeyinde ve Asya kıtasının doğusunda bulunan Avrupa kıtası yarımada şeklindedir ve dünyanın en küçük 2. kıtasıdır. Şimdi Avrupa kıtasındaki ülkeler nelerdir, Avrupa kıtası ülkelerinin isimlerini paylaşalım. Ülke isimlerini bölgelere göre yazalım.
Doğu Avrupa ülkeleri:
- Azerbaycan
- Beyaz Rusya
- Bulgaristan
- Ermenistan
- Gürcistan
- Kazakistan
- Moldova
- Romanya
- Rusya
- Ukrayna
Orta Avrupa ülkeleri:
- Çek Cumhuriyeti
- Macaristan
- Polonya
- Slovakya
- Slovenya
Kuzey Avrupa ülkeleri:
- Birleşik Krallık
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- İzlanda
- İrlanda
- Letonya
- Litvanya
- Norveç
- İsveç
Güney Avrupa ülkeleri:
- Arnavutluk
- Andorra
- Bosna-Hersek
- Hırvatistan
- Türkiye
- Yunanistan
- İtalya
- Kuzey Makedonya
- Malta
- Karadağ
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Kosova
- Portekiz
- San Marino
- Sırbistan
- İspanya
Batı Avrupa ülkeleri:
- Avusturya
- Belçika
- Fransa
- Almanya
- Lihtenştayn
- Lüksemburg
- Monako
- Hollanda
- İsviçre
AVRUPA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? (TÜM ÜLKELER)
Avrupa kıtasında yer alan tüm ülkelerin isimleri alfabetik olarak aşağıdaki gibidir.
- Almanya
- Andorra
- Arnavutluk
- Avusturya
- Azerbaycan
- Belçika
- Beyaz Rusya
- Bosna-Hersek
- Çek Cumhuriyeti
- Estonya
- Ermenistan
- Finlandiya
- Fransa
- Gürcistan
- Hırvatistan
- Hollanda
- Birleşik Krallık (İngiltere)
- İrlanda
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
- Karadağ
- Kuzey Makedonya
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Kıbrıs Rum Kesimi
- Kosova
- Letonya
- Lihtenştayn
- Litvanya
- Lüksemburg
- Macaristan
- Makedonya
- Moldova
- Malta
- Monako
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Rusya
- San Marino
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- Türkiye
- Ukrayna
- Vatikan
- Yunanistan
Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin isimleri bu şekildedir.
AVRUPA KITASINDA TOPLAMDA KAÇ ÜLKE VARDIR?
Avrupa kıtasında normalde 51 resmi ülke mevcuttur. Fakat BM tarafından tanınmayan, bağımlı topraklar da dahil edildiğinde Avrupa kıtasındaki ülke sayısı 64'e yükseliyor.
Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında BM tarafından tanınmayan ülkeler de vardır. BM tarafından tanınmayan ülkeler Abhazya, Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Kosova, Kuzey Kıbrıs ve Transdinyester ülkeleridir.
Bunlara ek olarak Ağrotur ve Dikelya, Cebelitarık, Guernsey, Jersey ve Man Adası Birleşik Krallık'a bağımlı topraklardır. Faroe Adaları Danimarka'ya, Aland Adaları Finlandiya'ya, Jan Mayen ve Svalbard ise Norveç'e bağımlı topraklar arasında yer almaktadır.
Bu ülkeler de listeye dahil edildiğinde Avrupa'nın toplam 64 ülkesi vardır diyebiliriz.
AVRUPA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTA)
Avrupa kıtasının ülkelerinin yazdığı haritaya yukarıdan bakabilirsiniz.
AVRUPA KITASI HAKKINDA BİLGİLER
Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan, yarımada şeklindeki dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır. Sınırları içerisinde başka ülkelere bağımlı, BM tarafından tanınan ve BM tarafından tanınmayan toplamda 64 ülke yer almaktadır.
Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib), güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlara geçen bu ad, Yunancada Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.
Ayrıca mitolojide Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızının adıdır. Boğa şekline giren Zeus tarafından İda'ya kaçırılmış, Zeus'tan Minos, Sarppedon ve Rhadamnthys isminde üç oğlu olmuştur, adı bu yarımadaya verilmiştir.
Avrupa Kıtası yüzölçümü : 10,180,000. km²
Avrupa Kıtası nüfusu : 743,000,000 (2016 sayımları)
AVRUPA KITASINDAKİ EN KALABALIK 8 ŞEHİR NERESİDİR?
Moskova (Rusya) : 17.125.000
İstanbul (Türkiye) : 15.154.000
Paris (Fransa) : 11.020.000
Londra (Birleşik Krallık) : 10.979.000
Essen-Düsseldorf (Almanya) : 6.125.000
Madrid (İspanya) : 6.026.000
Sankt-Peterburg (Rusya) : 5.230.000
Milano (İtalya) : 4.907.000
Barselona (İspanya) : 4.588.000