Avon hangi ülkenin markası? Avon nerenin? Avon boykot açıklaması nedir?

Dünyaca ünlü kozmetik markalarından biri olan ve ülkemizde çok fazla kullanıcısı olan Avon, kadınların ve erkeklerin sevdiği markalardan biri. Peki, Avon hangi ülkeye ait?

AVON'UN SAHİBİ KİM?

Avon'un orijinal ismi Avon Products olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin New York'ta güzellik ve bakım ürünleri gibi satışlarını yapan uluslararası bir şirkettir. Dünya genelinde 40.000'e yakın evde çalışanı vardır ve yıllık cirosu ortalama 10 milyar dolardır.

Rakip firmalara göre Avon, Amway güzellik ürününün ardından en büyük ABD kozmetik markasıdır. Avon'un kurucusu ve sahibi David McConnell'dir. David 1800'lere sonuna kadar kitap satışıyla uğraşmaktaydı. 1892 yılında bir arkadaşı tavsiyesine üzere parfüm firmasının ismini Kaliforniya Parfüm olarak değiştirdi.

Kaliforniya Parfüm Şirketi, 1 Haziran 1932 tarihinde Avon isminin tescili için New York şehrinde Patent Ofisi'ne ilk başvurusunu yaptı. Şirket esasen 1 Eylül 1929 tarihinden itibaren Avon adını ürünlerinden bazılarında kullanmaya başlamıştı.

Patent Ofisi'ne yapılan başvuru 30 Ağustos 1932'de kabul edildi ve bugünkü Avon ismi resmen Kaliforniya Parfüm Şirketi'nin yerini aldı. Dünyada onlarca ülkede kozmetik ürünleri satarak ABD ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Kurucusu David H. McConnell tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan AVON, günümüzde milyonlarca Bağımsız Satış Temsilcisi ile dev bir doğrudan satış şirketi.

Yeni programı "stand4her" ile her yıl 100 milyon kadının hayatını iyileştirmeyi hedefleyen Avon, Dünya çapında esnetilmiş çalışma kalıplarına rağmen kadınların hala kendi işlerini yapma konusunda geri tutulduğunu gösteren araştırma sonuçlarından yola çıkarak, 'stand4her' programını başlattı.

Kadınların gerçek potansiyellerini göstermelerini engelleyen en büyük bariyerlerle mücadele etmek için dünya çapında başlatılan program ile her yıl 100 milyon kadının çalışma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Avon, kadınların hayatın her alanında var olmasını istiyor ve kadınların farklı meslekleri tercih etmesini destekliyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımının ana sponsoru olması da bunun en güzel örneklerinden biri...

Kadınların yanında yer alan duruşuyla tanınan AVON, yüksek kaliteli ürünleri ile kozmetik sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte en önemli farkı ise dünyanın her yerinden milyonlarca kadına ve ailelerine daha iyi bir hayat olanağı kazandırmaktır.

Avon boykot açıklaması

AVON HANGİ ÜLKENİN?

Brezilya merkezli olan AVON, Şangay'da ve New York'ta bulunan AR-GE merkezinde 350'den fazla bilim adamı ve araştırmacı görev yapıyor.