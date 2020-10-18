Avcılar'da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı

Korkunç olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. ve karısı A.Ç., bir süre önce de kavgalı olduğu söylenilen 3 komşusu ile 'evimin önüne araba park ettin' meselesi yüzünden tartıştı.

BALTAYLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından şüpheli 3 kişi M.Ç.'yi başından eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına alırken baltayla başından yaralanan M.Ç.'yi ve eşi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.