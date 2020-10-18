Avcılar'da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı
18.10.2020 14:46 | Güncelleme: 18.10.2020 15:33
İstanbul'da 3 kişi, 'evimin önüne araba park ettin' tartışması nedeniyle komşuları olan karı-kocaya baltayla saldırdı. Kafaları ve ayaklarından yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Korkunç olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. ve karısı A.Ç., bir süre önce de kavgalı olduğu söylenilen 3 komşusu ile 'evimin önüne araba park ettin' meselesi yüzünden tartıştı.
BALTAYLA SALDIRDI
Tartışmanın ardından şüpheli 3 kişi M.Ç.'yi başından eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına alırken baltayla başından yaralanan M.Ç.'yi ve eşi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.