Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi

Avcılar'da, Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda, geçen ay kiraladıkları eve taşınan, bir yetişkin erkek çocukları bulunan S.H. ile eşi A.H. bilinmeyen nedenle çok sayıda hap içerek yaşamlarına son vermek istedi. Bugün öğle saatlerinde annesi S.H. ile babası A.H'nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocukları onları hareketsiz bulunca, 112 Acil Servis'i aradı.

KOMŞULAR, İNTİHAR GİRİŞİMİNE ÇOK ŞAŞIRDI

Kısa sürede gelen 112 ekibi ve polisler, evli çifti Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Komşuları, çiftin geçen ay binaya taşındığını, zaman zaman kalabalık sayıda misafirleri geldiğini, intihar girişimine çok şaşırdıklarını söyledi.