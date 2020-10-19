Avcılar'da komşularına baltayla saldıran 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi
19.10.2020 17:54 | Güncelleme: 19.10.2020 18:57
Avcılar'da park yeri bahanesiyle komşularını baltayla darp eden 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARI KOCA BAŞTAYLA DARP EDİLDİ
Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Çakır isimli karı koca baltayla darp edilmişti.
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.