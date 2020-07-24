Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Bolu'da 79 yaşındaki Tahir Öztemel'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirirken, kıızı Seher Öztemel ise yaralandı.
24.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:48
Bolu'da, şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Tahir Öztemel (79) yaşamını yitirdi, kızı Seher Öztemel yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çele Gölcük köyünde meydana geldi. Yokuştan inen Tahir Öztemel'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Tahir Öztemel olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Seher Öztemel ise yaralandı.
YARALI KIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Seher Öztemel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tahir Öztemel'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.