ATV ile kara yolunda pes dedirten hareketler

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm yolunda bir kişi, ATV aracını sağa sola sürerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Daha önce motosiklet ve otomobiller tarafından yapılan tehlikeli hareketleri ATV'ler de dahil oldu.Belek bölgesinde arazi ve safari turlarında kullanılan ATV'nin karayolunda bu tehlikeli hareketleri pes dedirtti.Sosyal medyadan da yayınlanan görüntüler tepki çekerken kimliği belirsiz sürücü genç daha sonra gözlerden kayboldu. - ANTALYA