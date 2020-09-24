Atilla Sertel kimdir? Atilla Sertel kaç yaşında, nereli? Atilla Sertel hayatı ve biyografisi!

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CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ATİLLA SERTEL KİMDİR?

Atila SERTEL

Eskişehir - 1956. Ali Osman, Cemalile.

Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Çeşitli gazetelerde serbest muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yaptı. Ayrıca farklı televizyonlarda programlar hazırlayıp sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yaptı. İki dönem üst üste seçilerek, altı yıl süreyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Halen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı'dır. Yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT Komisyonu üyeliği yaptı.

Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır.