Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürürkenki korkusuz görüntüsü Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki sözlerini akıllara getirdi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerimiz için not defterine "Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok" ifadelerini yazmıştı.

15 Temmuz'un seyrini değiştiren, kendisi de şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yaptığı kahramanlık binlerce kişi tarafından darbe girişiminin 4. yıl dönümünde de hafızalardaki tazeliğini koruyor.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE HATIRLANDI

Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendisi de şehitlik mertebesine ulaşan Ömer Halisdemir Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda söylediği o sözlerle hatırlandı.

"ÇANAKKALE'Yİ KAZANDIRAN BU YÜKSEK RUHTUR"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu'ndaki 1915'deki Bombasırtı muharebelerini anlattığı şu satırlar tarihe bir not olarak düşülmüştü:

"Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok!

Okumak bilenler ellerinde Kur'ân-ı Kerîm, cennete girmeğe hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar.

Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir misâldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur."