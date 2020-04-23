'Atatürk Müzesi'ne çevirdiği evine heykel de yaptırdı
EDİRNE'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (82), Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirirken, son olarak gerçek boyutuyla kendisi için yapılan heykelle bu tutkusunu taçlandırdı.
EDİRNE'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (82), Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirirken, son olarak gerçek boyutuyla kendisi için yapılan heykelle bu tutkusunu taçlandırdı. Milli bayramlarda evi ziyaretçi akınına uğrayan Çırak, "Yaşadığım süre boyunca Atatürk'e dair her şeyi temin etmek istiyorum. Yeter ki Atatürk bu evde hatırasıyla yaşasın. Bu biriktirdiğim eşyalarla sanki o canlı ve yanımdaymış gibi hissediyorum. Her sabah kalktığımda onun heykeline 'Paşam' diye sarılıyorum" dedi.
Almanya'da yıllarca fabrikada çalışan Mukaddes Kokeralp Çırak, 1985 yılında emekli olup memleketi Edirne'ye yerleşti. Çavuşbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde oturan Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, evinin odalarına, pencere camlarına, balkonunu, bahçesine Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donattı. Binanın dış cephesine dev Atatürk posteri asarak, Atatürk sevgisini gösteren Çırak'ta binlerce fotoğraflarının yanı sıra Atatürk'ü anlatan görüntülerin yer aldığı CD'ler ve kitaplar da bulunuyor. Evini gören Çırak'ın Atatürk'e olan hayranlığını fark ediyor.
Yaşadığı süre boyunca Atatürk'e dair her şeyi temin etmek istediğini de ifade eden Çırak, "Yaşadığım süre boyunca Atatürk'e dair her şeyi temin etmek istiyorum. Yeter ki Atatürk bu evde hatırasıyla yaşasın. Bu biriktirdiğim eşyalarla sanki o canlı ve yanımdaymış gibi hissediyorum. Her sabah kalktığımda onun heykeline 'Paşam' diye sarılıyorum" dedi.