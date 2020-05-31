Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı

Yyaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi, memleketi Düzce'ye getirildi.

KOMŞULARINDAN HELALLİK ALINDI

Cenazesi, Merkez ilçeye bağlı Uzunmustafa Mahallesi'ndeki evine getirilen Öztürk için helallik alındı. İkindi vakti evinin önünde kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi, Şehir Mezarlığında defnedildi.

ATATÜRK'E AYRAN İKRAM ETMİŞTİ

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 18 Temmuz 1934'te bir seyahat esnasında eski adı İbrahimağa köyü olan Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde mola vermiş, köyde yaşayan 10 yaşındaki Fatma Öztürk, Atatürk'e ayran ikram etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise köye "Selamlar" adını vermişti.