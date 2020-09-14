Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası

Asya ülkeleri, sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında vb. yerlerde soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan isimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sizler için Asya ülkeleri isimleri nelerdir hepsini tek sayfa altında topladık.

ASYA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Asya kıtasında toplamda 53 ülke vardır . Ayrıca Dağlık Karabağ, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan ülkeleri BM tarafından tanınmayan ülkeler arasındadır. Ayrıca Hong Kong ve Makao ise Çin'e bağlı özel idari bölgeler olarak geçmektedir. Bu iki idari bölge ne şehir ne de tamamen bağımsız bir ülke olarak geçmemektedir. Şimdi Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimlerini bulunduğu konuma göre paylaşalım.

Orta Asya ve Güney Asya bölgelerindeki ülkeler:

Türkmenistan

Kazakistan

Özbekistan

Kırgızistan

Tacikistan

İran

Afganistan

Pakistan

Hindistan

Nepal

Sri Lanka

Maldivler

Bhutan

Bangladeş

Orta Doğu ülkeleri:

Irak

Suriye

Lübnan

İsrail

Filistin

Ürdün

Suudi Arabistan

Umman

Yemen

Katar

Kuveyt

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri

Doğu Asya ülkeleri:

Japonya

Moğolistan

Çin

Kuzey Kore

Güney Kore

Güneydoğu Asya ülkeleri:

Myanmar

Tayland

Kamboçya

Laos

Vietnam

Malezya

Endonezya

Singapur

Brunei

Filipinler

Doğu Timor

Papua Yeni Gine

Kuzey Asya ve Batı Asya ülkeleri:

Rusya

Gürcistan

Azerbaycan

Türkiye

Kıbrıs Cumhuriyeti

Ermenistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Güney Osetya

Abhazya

ASYA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? (TÜM ÜLKELER)

Asya kıtasında BM tarafından tanınan ve tanınmayan devletlerin isimleri alfabetik olarak aşağıdaki gibidir.

Afganistan Azerbaycan Abhazya Artsah Cumhuriyeti Bahreyn Bangladeş Bhutan Birleşik Arap Emirlikleri Brunei Çin Doğu Timor (Timor-Leste) Endonezya Ermenistan Filipinler Filistin Güney Kore Güney Osetya Gürcistan Hindistan Irak İran İsrail Japonya Kamboçya Katar Kazakistan Kıbrıs Cumhuriyeti Kırgızistan Kuveyt Kuzey Kore Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Laos Lübnan Maldivler Malezya Mısır Moğolistan Myanmar Nepal Özbekistan Pakistan Rusya Singapur Sri Lanka Suriye Suudi Arabistan Tacikistan Tayland Tayvan Türkiye Türkmenistan Umman Ürdün Vietnam Yemen

ASYA KITASI HAKKINDA BİLGİLER

Asya ya da Asya Kıtası, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan bir kıtadır. Asya kıtası yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda nüfus bakımından da en kalabalık kıta Asya kıtasıdır.

Sınırları değişkenlik gösterse de Avrupa ve Afrika kıtaları ile kara sınırı vardır. Avrupa ile birlikle Avrasyayı, Avrupa ve Afrika kıtalarıyla birlikte Eski Dünyayı oluşturur. İnsanlığın Afrikadan çıktıktan sonra ayak bastığı ilk kıta olan Asya, aynı zamanda Dünya üzerindeki birçok dinin çıkış bölgesidir. Ortadoğu kökenli İslam, Hristiyanlık gibi İbrani dinler ile Hint Yarımadası kökenli Budizm ve Hinduizm gibi dharmatik dinler buna örnektir. Kuzey Kutup Dairesinden Ekvatora kadar uzanan Asya Kıtası, yeryüzünün en alçak noktası olan Lut Gölü ve en yüksek noktası olan Everest gibi çok farkı yeryüzü şekillerini içinde barındırır.

Asya yüzölçümü : 44.579.000 km²

Asya toplam nüfusu : 4.463.000.000 [4,463 milyar] (2016 verilerine göre)

ASYA KITASINDA TOPLAMDA KAÇ ÜLKE VARDIR?

Asya kıtasında toplamda 53 tane ülke vardır. Bu ülkelerden 50 tanesi BM tarafından tanınan ülkelerdir. 3 tanesi ise BM tarafından tanınmayan ülkelerdir. Ayrıca bunun dışında 2 tane de özel idari bölge mevcuttur. Dağlık Karabağ, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan BM tarafından tanınmayan ülkelerdir. Ayrıca Hong Kong ve Makao ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölgelerdendir. Ek olarak "Ağrotur ve Dikelya" ve "Britanya Hint Okyanusu Toprakları" bağımlı topraklardandır. Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimleri yukarıdaki gibidir. Şimdi Asya kıtasının siyasi haritasını paylaşalım.

ASYA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTASI)

Asya kıtasındaki ülkelerin haritası da bu şekildedir. Ülke ülke gösterimine yukarıdan bakabilirsiniz.

ASYA KITASINDAKİ EN KALABALIK 10 ŞEHİR

Tokyo (Japonya) : 37 milyon

Cakarta (Endonezya) : 34 milyon

Delhi (Hindistan) : 29 milyon

Mumbai (Hindistan) : 23 milyon

Manila (Filipinler) : 23 milyon

Şanghay (Çin) : 22 milyon

Seul (Güney Kore) : 21 milyon

Guangzhou (Çin) : 20 milyon

Pekin (Çin) : 19 milyon

Kalküta (Hindistan) : 17 milyon