Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası
Asya kıtasındaki ülkelerin isimleri çok merak ediliyor. Çünkü Asya kıtası dünyanın en büyük ve en kalabalık kıtasıdır. Bu bakımdan kıtada hangi ülkeler yer alıyor bilmek faydalı olabilir. Şimdi sizlere Asya ülkelerinin isimlerini ve haritasını paylaşalım. Asya ülkeleri neler? Asya kıtası ülkelerin adları nelerdir?
Asya ülkeleri, sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında vb. yerlerde soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan isimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sizler için Asya ülkeleri isimleri nelerdir hepsini tek sayfa altında topladık.
ASYA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?
Asya kıtasında toplamda 53 ülke vardır. Ayrıca Dağlık Karabağ, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan ülkeleri BM tarafından tanınmayan ülkeler arasındadır. Ayrıca Hong Kong ve Makao ise Çin'e bağlı özel idari bölgeler olarak geçmektedir. Bu iki idari bölge ne şehir ne de tamamen bağımsız bir ülke olarak geçmemektedir. Şimdi Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimlerini bulunduğu konuma göre paylaşalım.
Orta Asya ve Güney Asya bölgelerindeki ülkeler:
- Türkmenistan
- Kazakistan
- Özbekistan
- Kırgızistan
- Tacikistan
- İran
- Afganistan
- Pakistan
- Hindistan
- Nepal
- Sri Lanka
- Maldivler
- Bhutan
- Bangladeş
Orta Doğu ülkeleri:
- Irak
- Suriye
- Lübnan
- İsrail
- Filistin
- Ürdün
- Suudi Arabistan
- Umman
- Yemen
- Katar
- Kuveyt
- Bahreyn
- Birleşik Arap Emirlikleri
Doğu Asya ülkeleri:
- Japonya
- Moğolistan
- Çin
- Kuzey Kore
- Güney Kore
Güneydoğu Asya ülkeleri:
- Myanmar
- Tayland
- Kamboçya
- Laos
- Vietnam
- Malezya
- Endonezya
- Singapur
- Brunei
- Filipinler
- Doğu Timor
- Papua Yeni Gine
Kuzey Asya ve Batı Asya ülkeleri:
- Rusya
- Gürcistan
- Azerbaycan
- Türkiye
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Ermenistan
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Güney Osetya
- Abhazya
ASYA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? (TÜM ÜLKELER)
Asya kıtasında BM tarafından tanınan ve tanınmayan devletlerin isimleri alfabetik olarak aşağıdaki gibidir.
- Afganistan
- Azerbaycan
- Abhazya
- Artsah Cumhuriyeti
- Bahreyn
- Bangladeş
- Bhutan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Brunei
- Çin
- Doğu Timor (Timor-Leste)
- Endonezya
- Ermenistan
- Filipinler
- Filistin
- Güney Kore
- Güney Osetya
- Gürcistan
- Hindistan
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Kamboçya
- Katar
- Kazakistan
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Kuzey Kore
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Laos
- Lübnan
- Maldivler
- Malezya
- Mısır
- Moğolistan
- Myanmar
- Nepal
- Özbekistan
- Pakistan
- Rusya
- Singapur
- Sri Lanka
- Suriye
- Suudi Arabistan
- Tacikistan
- Tayland
- Tayvan
- Türkiye
- Türkmenistan
- Umman
- Ürdün
- Vietnam
- Yemen
ASYA KITASI HAKKINDA BİLGİLER
Asya ya da Asya Kıtası, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan bir kıtadır. Asya kıtası yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda nüfus bakımından da en kalabalık kıta Asya kıtasıdır.
Sınırları değişkenlik gösterse de Avrupa ve Afrika kıtaları ile kara sınırı vardır. Avrupa ile birlikle Avrasyayı, Avrupa ve Afrika kıtalarıyla birlikte Eski Dünyayı oluşturur. İnsanlığın Afrikadan çıktıktan sonra ayak bastığı ilk kıta olan Asya, aynı zamanda Dünya üzerindeki birçok dinin çıkış bölgesidir. Ortadoğu kökenli İslam, Hristiyanlık gibi İbrani dinler ile Hint Yarımadası kökenli Budizm ve Hinduizm gibi dharmatik dinler buna örnektir. Kuzey Kutup Dairesinden Ekvatora kadar uzanan Asya Kıtası, yeryüzünün en alçak noktası olan Lut Gölü ve en yüksek noktası olan Everest gibi çok farkı yeryüzü şekillerini içinde barındırır.
Asya yüzölçümü : 44.579.000 km²
Asya toplam nüfusu : 4.463.000.000 [4,463 milyar] (2016 verilerine göre)
ASYA KITASINDA TOPLAMDA KAÇ ÜLKE VARDIR?
Asya kıtasında toplamda 53 tane ülke vardır. Bu ülkelerden 50 tanesi BM tarafından tanınan ülkelerdir. 3 tanesi ise BM tarafından tanınmayan ülkelerdir. Ayrıca bunun dışında 2 tane de özel idari bölge mevcuttur. Dağlık Karabağ, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan BM tarafından tanınmayan ülkelerdir. Ayrıca Hong Kong ve Makao ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölgelerdendir. Ek olarak "Ağrotur ve Dikelya" ve "Britanya Hint Okyanusu Toprakları" bağımlı topraklardandır. Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimleri yukarıdaki gibidir. Şimdi Asya kıtasının siyasi haritasını paylaşalım.
ASYA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTASI)
Asya kıtasındaki ülkelerin haritası da bu şekildedir. Ülke ülke gösterimine yukarıdan bakabilirsiniz.
ASYA KITASINDAKİ EN KALABALIK 10 ŞEHİR
Tokyo (Japonya) : 37 milyon
Cakarta (Endonezya) : 34 milyon
Delhi (Hindistan) : 29 milyon
Mumbai (Hindistan) : 23 milyon
Manila (Filipinler) : 23 milyon
Şanghay (Çin) : 22 milyon
Seul (Güney Kore) : 21 milyon
Guangzhou (Çin) : 20 milyon
Pekin (Çin) : 19 milyon
Kalküta (Hindistan) : 17 milyon