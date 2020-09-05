Aslıhan Karalar'dan çarpıcı pozlar

2017 Best Model of World yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar MAG Eylül sayısı kapak yıldızı oldu. Karalar, "Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir şekilde alınamayacak tek şey aldığınız eğitimdir" dedi.



