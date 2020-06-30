Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
Mardin'de asker uğurlamak için yol alan konvoydan vücudunu sarkıtan genç, yan şeritten geçen araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü.
30.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:10
Mardin'de asker uğurlayan konvoydan vücudunu sarkıtan genç, yan şeritteki araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü.
SON ANDA KURTULDU
Mardin Midyat karayolundan otogara asker uğurlamak için yol alan konvoyda bulunan bir genç, yan şeritten geçen araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü. Ani hareketle doğrulan genç, son anda aracın altına girip ezilmekten kurtuldu.
BAKANLIK UYARMIŞTI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin koronavirüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine 81 il valiliğine uyarılarda bulunmuştu.