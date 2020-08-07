Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Artvin'de hayvanları için ağaçtan yaprak toplamaya giden kadın, üzerine çıktığı ağacın dalının kırılması nedeniyle yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası ulaşılan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Artvin'de yaşanan olayda Sündüs Tokgöz, hayvanları için ağaçtan yaprak toplarken, bastığı dalın kırılması nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Eşi Osman Tokgöz'ün çağrısıyla olay yerine gelen ekipler kadının cansız bedenine ulaştı.
Alınan bilgiye göre, merkeze Bağlı Ortaköy Köyü'nde Çalışkanlar Mevkii'nde eşi Osman Tokgöz'le birlikte hayvanları için ağaçtan yaprak toplamaya giden Sündüs Tokgöz, üzerine çıktığı ağacın dalının kırılması nedeniyle yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.
EŞİ UÇURUMA İNEMEDİ
Uçuruma inmekte zorlanan Osman Tokgöz durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Sündüs Tokgöz'ün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası ulaşılan Tokgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bulunduğu yerden AFAD ve Jandarma ekiplerince çıkartılan Tokgöz'ün cesedi Artvin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.