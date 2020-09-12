Maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

12.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:35

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Maden işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 08 YC 292 plakalı otobüs, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kaynar'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murgul Kaymakamı Kemal Balaban da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.