Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı. Kayseri, Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Yalova, Bartın, Elazığ ve Bitlis'te yeni kararları valilikler duyurdu.

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak ve köy düğünlerinde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi."

Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi.

Valilik izni dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15-30 Ağustos tarihlerinde 15 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik oluruyla yasaklanmıştır."

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde "toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması" şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir."

VAN

Van'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede Kovid-19 testi pozitif olup, klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idar? işlem yapılacaktır. Risk devam ediyor. Hap birlikte kurallara sıkı sıkıya uyarak Covid-19'la mücadelede başarıya ulaşacağız. Maske-Sosyal mesafe-Hijyene dikkat edelim."

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.

Vatandaşların yakın temasta bulunabilme riski nedeniyle düğün süresinin 3 saat ile sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, gelinin konvoy halinde alınmasının yasaklandığı belirtildi.

Sokak düğünlerinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy düğünleri de ilgili kolluk kuvvetlerinin izni dahilinde yapılabilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."

BARTIN

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu.

BİTLİS

Bitlis Valili de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında Bitlis il genelindeki düğünlerle ilgili bazı yasaklama ve tedbir kararları alınmıştır. Lütfen alınan kararlara kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için tam uyum gösterelim. Lütfen MASKE, MESAFE ve TEMİZLİK kurallarını gözardı etmeyelim"

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

65 YAŞ ÜSTÜ DÜĞÜNLERE DE KATILAMAYACAK

Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verdi.

YALOVA

Korona virüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."

KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14 Ağustos 2020 günü saat 16.00'da Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alına ilave karara göre, "Korona virüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanma getirilmiştir" denildi.

DÜZCE

Düzce'de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yasaklandı.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce'de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı. Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

SİVAS VE GAZİANTEP'TEN DE BENZER KISITLAMALAR GELMİŞTİ

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül de gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesinin yasaklandığını belirterek "Sabah 07.00-10.00 akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları akşam 18.00'dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır" dedi.