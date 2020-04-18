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Arka lastikleri olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü gözaltına alındı

Antalya'da arka lastikleri olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü gözaltına alındı.

18.04.2020 05:30 | Son Güncelleme: 18.04.2020 05:32

Antalya'da arka lastikleri olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü gözaltına alındı.

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Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda, 07 NLH 33 plakalı otomobilin arka lastikleri olmadan jant üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Güzergahta tedbir alan ekipler, otomobili Gazi Bulvarı Yeni Hal Kavşağı'nda durdurdu.

Sürücü Rıdvan U. (28) gözaltına alındı. Otomobil, yapılan aramanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ayakkabı giymediği görülen şüpheli Rıdvan U, gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusunu, "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu." diye yanıtladı.