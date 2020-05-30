Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamaca sonunda yakalandı.
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 23 bin lira ceza kesilen Coşkun, "Bizde her şey zevkine" dedi.
Macera filmleri aratmayan kovalamaca, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde başladı. Trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Selahattin Coşkun, 07 EEL 84 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Sürücü, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilin kaçış güzergahındaki birçok noktada, yolu, araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren kovalamaca sonunda otomobil, Kepez ilçesinde durduruldu. Sürücü Selahattin Coşkun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayın ardından çok sayıda telefon geldiğini söyleyen Coşkun, "Böyle de olsa tanınmak güzel" diye konuştu.