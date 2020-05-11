Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırabilir. Teknoloji devinin Çin'deki üretiminin yüzde 20'lik kısmını Hindistan'a kaydırması gündemde.

11.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:17

Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da Pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililerle görüşüyor. Habere göre, bu görüşmelerde Apple'ın Çin'deki üretiminin yüzde 20'sinin önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı hesaplanıyor.

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40 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM HİNDİSTAN'A KAYDIRILABİLİR

Konuyla ilgili bilgi veren Hindistan hükümetinden, adı açıklanmayan bir yetkili, "Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde" dedi. Buna göre, Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn ve Wistron'un üretim bağlantılı teşvik sistemiyle yaptığına benzer üretim birimlerini Hindistan'da açarak işletmesi bekleniyor.

APPLE ABD'DEKİ MAĞAZALARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Apple'ın ABD genelindeki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açması bekleniyor. CNBC'nin haberine göre, Apple'ın Idaho, South Carolina, Alabama, and Alaska'daki mağazaları, aynı anda içeri girecek müşteri sayısı sınırlandırılarak çalışmaya başlayacak.