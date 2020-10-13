Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı

Apple'ın bu akşam TSİ 20:00'da düzenleyeceği 'Hi, speed' etkinliğinde koronavirüs sürecinde tedarikte sıkıntı yaşadığı ve eylül ayında tanıtamadığı iPhone 12'yi tanıtması bekleniyor. Teknoloji uzmanları yaptıkları açıklamalarda, Apple'ın bu akşam iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modelini tanıtacağını aktardı.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Özellikle teknolojiseverler iPhone 12 modellerinin özelliklerini merakla bekliyordu. Çeşitli kaynaklara göre Apple bu yıl model sayısını dörde çıkartacak. iPhone 12 modelleri iPhone 4 vari, daha köşeli bir tasarım ile gelecek. Bu modellerden ilki 5,4 inçlik OLED ekranlı iPhone 12 Mini olacak.

iPhone SE 2020'den biraz daha küçük bir yapıda olacak ve çentikli iPhone tasarımını koruyacak olan iPhone 12 Mini, çift kamera ile gelecek.

İPHONE 12 OLED EKRANA SAHİP OLACAK

Serinin ikinci modeli iPhone 12 ise tıpkı iPhone 11 gibi 6,1 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. iPhone 12 Pro ise ekran boyutu konusunda iPhone 12 ile aynı oranları sahip olacak.

PRO MODELLERDE 3 KAMERA BULUNACAK

Serinin en büyük modeli iPhone 12 Pro Max'in ise 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği söyleniyor. Pro modellerde üç kamera ve LİDAR tarayıcısı bulunacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

5G DESTEĞİ OLACAK

5G teknolojisi, 2020 yılında çıkan birçok akıllı telefon ile birlikte sektör standardı haline gelmeye başladı. Samsung, Huawei ve Google gibi üreticiler 5G destekli akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. Apple ise iPhone 11 serisinde 5G desteğine yer vermedi. Sızan bilgilere göre iPhone 12 5G desteği sağlayacak. 5G desteğinin dört iPhone modelinde de olacağı öne sürüldü. ''Hi, Speed'' sloganının da telefonlarda bulunan 5G teknolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülüyor.

İŞLEMCİ VE RAM

Apple iPhone 12'de kullanacağı işlemciyi aslında iPhone 12 tanıtılmadan önce görücüye çıkardı. Eylül ayındaki Time Flies etkinliğinde tanıtılan yeni iPad Air, Apple A14 Bionic işlemcisiyle geldi. Bu işlemcinin iOS 14 ile gelecek iPhone 12 modellerinde kullanılacağı tahmin ediliyor. RAM konusunda ise normal modellerin 4 GB RAM ile, Pro modellerin 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Sızan bilgiler arasında iPhone 12 Pro Max'in 120 Hz ekran yenileme hızı sunacağı beklentisi de vardı fakat son aktarılan iddialara göre 120 Hz ekran yenileme hızı iPhone 12 modellerinin hiçbirinde yer almayacak. Bu konuda bir değişiklik olup olmadığını etkinlik sırasında göreceğiz.

OPTİK YAKINLAŞTIRMADA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Bu yıl iPhone kameralarının sayısında bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 çift kamera desteği ile, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in üç kamera + LiDAR tarayıcı desteği ile geleceği tahmin ediliyor. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinin optik yakınlaştırma konusunda birtakım iyileştirmelerle geleceği, ultra geniş açılı kameraların ise bir makro kamera gibi görev yapacağı beklentileri var.

İPHONE 12 DIŞINDA DA ÜRÜNLER TANITILACAK

iPhone 12 dışında Apple'ın etkinlikte diğer pek çok ürününü de tanıtması muhtemel fakat hem son sızan bilgilere göre hem de Apple hakkındaki tahminleriyle tanınan Jon Prosser'a göre Apple iPhone 12 modellerinin dışında MagSafe olarak adlandırılabilecek bir kablosuz şarj cihazı tanıtacak. Bununla birlikte Apple'ın Siri destekli akıllı hoparlörü HomePod'un daha küçük bir versiyonu olan HomePod Mini'nin de etkinlikte sahne alacağı söyleniyor. AirPods Studio kafa üstü kablosuz kulaklığının ve Apple AirTag konum takip cihazının ise bu etkinlikte tanıtılması beklenmiyor. Ancak Apple'ın bu konuda bir sürpriz yapma ihtimali var.

Etkinlik, Apple'ın resmi web sitesi ve Apple'ın resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak