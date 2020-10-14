Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman kimdir, kaç yıldır Apple'da çalışmaktadır?

Apple her yıl Eylül ayında düzenlediği Apple Event içerisinde bu sene iPhone 12 modelini tanıtmamıştı. Bunun üstüne gözleri üzerine toplayan şirket dün akşam yeni bir etkinliğe imza attı ve etkinlik kapsamında pek çok ürünü, servisi ve yeni modelleri tanıttı. Deniz Teoman ise servislerden birini tanıtan isimlerden biriydi. Peki, Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman kimdir? Deniz Teoman kaç yıldır Apple'da çalışmaktadır?

DENİZ TEOMAN KİMDİR?

Deniz Teoman, Apple bünyesinde 2005 yılından beri yer almaktadır. Yüksek lisansını ABD'de tamamlayan Deniz Teoman, ilk Macintosh bölümünde görev aldıktan sonra mobil cihazlar geliştirme bölümüne geçmiştir.

Günümüzde ise Deniz Teoman, Apple Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Başarılı Türk mühendis Deniz Teoman, Hi Speed etkinliği kapsamında ilk kez göreceğimiz bir özelliği tanıttı: MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi. Peki, nedir bu MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi?

MAGSAFE MANYETİK BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ NEDİR? MAGSAFE NEDİR?

MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor. iPhone 12 aksesuar ekosistemi için MagSafe geri dönen proje de diyebiliriz..

MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi, iPhone 12 için yeniden düzenlenen bir özelliği piyasaya sürdü: MagSafe. iPhone 12 serisinin arkasında bulunan entegre bir mıknatısı ifade eden MagSafe, üçüncü parti üreticiler ile oluşturacağı geniş aksesuar ekosistemi için olanaklar sunmaktadır.

MagSafe ve iPhone 12 iş birliği sayesinde iPhone 12'nin arkasına takılan, yüksek hızlarda şarj edilirken telefonu tutmanıza ve kullanmanıza izin veren yeni MagSafe şarj cihazını piyasaya sürdü. Aynı zamanda hem iPhone 12 hem de Apple Watch'u aynı anda şarj edebilen katlanabilir bir şarj cihazı olan MagSafe Duo'yu da beraberinde tanıttı. Şarj cihazları aynı zamanda iPhone için 15W güç sağlayabiliyor.