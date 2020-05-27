Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle mağazalarını bir süredir kapalı tutan ABD'li teknoloji devi Apple, tekrar hizmet vermeye başladı. Daha önce ABD'de 25, Kanada ise 12 mağazasını açan şirket, bu hafta ABD genelinde 100 mağazasını daha açacak.
27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:54
Danyanın en büyük teknoloji şirketi Apple Inc. ABD genelinde 100 mağazasını daha bu hafta açacağını duyurdu.
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ABD'DEKİ MAĞAZALARIN YARISI AÇILMIŞ OLACAK
Şirketin üst düzey yöneticilerinin CNBC'ye yaptıkları açıklamalara göre, şirket Kovid-19 pandemisi nedeniyle kapalı olan mağazalarını kademeli olarak yeniden açmayı sürdürecek. Buna göre, söz konusu 100 mağazanın daha açılmasıyla birlikte, teknoloji devinin ABD genelindeki toplam 271 mağazasının yaklaşık yarısı tam işlevleriyle birlikte açılmış olacak.
ABD'DE 25, KANADA'DA 12 MAĞAZA HİZMETE BAŞLAMIŞTI
ABD merkezli şirket geçen hafta da ABD genelindeki 25 mağazasını ve Kanada'daki 12 mağazasını yeniden açarak hizmet vermeye başlamıştı.