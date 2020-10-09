Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor

Antalya'da yaşayan Müslüm Arpağ, 8 yıllık evli olduğu 4 çocuğunun annesi Kazakistan uyruklu Madima Ganiyeva Arpağ için polis merkezine "kayıp" başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığına da eşini kaçırdığından şüphelendiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan Arpağ, günlerdir haber alamadığı eşinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKUYOR

Eşinin bütün çocuklarına karşı çok ilgili olduğunu anlatan Arpağ, "Eşim özellikle bebeğe çok düşkündü, canını verir ama asla bebeğinden vazgeçmez. Üç aylık çocuğum anne sütü içiyor ve evde sürekli ağlıyor. Eşimin Antalya'da kimsesi yok, başına bir şey gelmesinden korkuyorum." diye konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Arpağ, bir an önce eşinin bulunmasını istediğini kaydetti.

3 AYLIK BEBEĞİ BULUNMUŞTU

Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde önceki gün, 3 aylık erkek bebek olduğunu görenler, durumu polise bildirmişti. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen bebek, babasına teslim edilmişti.