AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu için Anadolu Üniversitesinden yeni bir duyuru paylaşıldı. Buna göre 2020 AÖF yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağına dair ayrıntılar paylaşıldı. Koronavirüs nedeniyle sınavların online ortamda yapılması planlanmıştı. AÖF yaz okulu sınavı detayları haberimizde.

YAZ OKULU SINAVI NASIL YAPILACAK?

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte, Anadolu Üniversitesi de yaz okulu sınavlarını da online olarak yapma kararı aldı. Buna göre, sınava girecek adaylar belirlenen tarihlerde, ilgili adresten sınava katılabilecekler.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavı 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar yapılacak.

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.