AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sistemiyle, zayıf olan dersleri tekrar alabilme, üstten ders alabilme ya da not yükseltme gibi fırsatlar sunuyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıt tarihi Temmuz'daydı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?
04.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:13

AÖF yaz okulu için Anadolu Üniversitesinden yeni bir duyuru paylaşıldı. Buna göre 2020 AÖF yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağına dair ayrıntılar paylaşıldı. Koronavirüs nedeniyle sınavların online ortamda yapılması planlanmıştı. AÖF yaz okulu sınavı detayları haberimizde.

YAZ OKULU SINAVI NASIL YAPILACAK?

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte, Anadolu Üniversitesi de yaz okulu sınavlarını da online olarak yapma kararı aldı. Buna göre, sınava girecek adaylar belirlenen tarihlerde, ilgili adresten sınava katılabilecekler.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavı 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar yapılacak.

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

İlgili Haberler

AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt tarihleri! Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?
AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt tarihleri! Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?
Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?
Açıköğretim kayıtları başladı mı? Açıköğretim kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları başladı mı?
Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?
Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 üniversite AÖF kayıtları ne zaman? AÖF başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenilema nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Mansur Yavaş Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Karar Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavı nasıl yapılacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 12:27:33. #1.14#
title