Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!

George Floyd'ın ABD'de bir polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan eylem ve protestolarda adı sıklıkça geçen örgüt Antifa merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın terör örgütü olarak ifade ettiği ve portestolardan sorumlu tuttuğu örgüt Antifa tüm dünyada merak konusu oldu. Antifa hakkında merak edilen detayları haberimizde ele aldık.

ANTİFA ÖRGÜTÜ NEDİR?

Antifa hareketi, ABD'de faaliyet gösteren ve hedeflerine politik reform yerine doğrudan eylem yoluyla ulaşmayı amaçlayan özerk eylemci grupları içeren militan, sol kanatlı, antifaşist bir politik aktivist harekettir. Antifa hareketi ABD başkanı Trump tarafından terör grubu olarak ilan edildi.

Harekete katılan bireyler anti-kapitalist görüşlere sahip olma eğilimindedirler ve anarko-komünizm, sosyalizm, komünizm, liberalizm ve sosyal demokrasi gibi farklı ideolojileri takip etmektedirler.

Antifa hareketinin son olarak Seattle Şehir merkezinde özerklik ilan ettiği bildirilmişti.

ANTİFA

PKK/YPG TARAFINDAN EĞİTİLDİLER

Tam adı Anti-Faşist Hareket olan teşkilatın üyelerinin PKK/YPG tarafından eğitildiği ortaya çıktı. Terörisr gruplar tarafından yetiştirilen Antifa üyeleri, ABD'de sokak eylemlerinde en önemli aktör olarak gözüküyor.

ANTİFA