Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi

Mersin'de düğünden çıkıp balayı için Antalya uçağına son anda yetişen yeni evli çift, üzerlerini bile değişecek fırsat bulamayınca havalimanına gelinlik ve damatlıkla girmek zorunda kaldı. O anlarsa diğer yolcuların cep telefonlarıyla görüntülendi.

HAVALİMANINDAKİ YOLCULAR ŞAŞIRDI

Mersin'den düğünlerini yapıp balayı için Antalya'yı seçen çift, Adana aktarmalı uçağa yetişmek için üzerlerini değişecek fırsat bulamadı. Uçağa son dakikada yetişen çift, gelinlik ve damatlıkla bindiği uçaktan Antalya Havalimanı'nda indi. Havalimanındaki yolcular şaşkınlığını gizleyemezken, çift eşyalarıyla birlikte balayının yolunu tuttu.