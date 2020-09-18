Antalya nem bulutlarına teslim

SON 75 yılın en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi. Şehrin üzerinde oluşan nem bulutları kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den görüntülendi.

Turizmin başkenti Antalya, nem bulutları arasında kayboldu. Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu. Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve havuzları tercih etti.