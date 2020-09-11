Otomobil ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı: 19 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

11.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:52

Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

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Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisinde karşı şeritteki Abdullah Kunt yönetimindeki, kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.