Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yerleşim yerlerinin de bulunduğu öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.