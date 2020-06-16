Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Antalya'da falezlik alandaki deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Polis cüzdandaki kartvizitler üzerinden çalışma yapsa da cesedin kimliğine ulaşamadı.

Olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi. Falezlerin denize birleştiği kayalık noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. 2 bot olarak bölgeye gelen deniz polisi, kayalık alandaki cesede ulaştı. Torbaya alınan ceset dalgıç polisler tarafından bota alınıp, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı.

KİMLİK BİLGİSİNE ULAŞILAMADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Polis boş cüzdan içindeki kartvizitten yola çıkarak yaptığı telefon görüşmelerinde de bir sonuca ulaşılamadı. Üzerinde darp ve kesici alet izine rastlanmayan 40-45 yaşlarındaki ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.