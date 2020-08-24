Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Bursa'da, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak koynundaki paraları almaya çalışan genç, talihsiz kadını bıçaklayıp paraları alarak kaçtı.
24.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:56
Bursa'da 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, annesini uyurken bıçaklayıp koynundaki 600 lirayı alıp kaçtı.
DİRENİNCE BIÇAKLADI
Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı. Annesi paraları vermemek için direnince, elindeki bıçakla kadını yaralayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.
ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.