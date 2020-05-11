Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım

Ailesini yıllar önce bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, annesiyle çekilen bir çocukluk fotoğrafını "Yokluğuna hiç alışmayacağım" notuyla paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

11.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:43

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor'un çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

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"YOKLUĞUNA HİÇ ALIŞMAYACAĞIM"

1990 yılında bir trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından annesiyle çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışmayacağım" diyen Ilıcalı'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı. Ilıcalı'nın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

"BU HAYATTA BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ACI OLAMAZ HERHALDE"

Acun Ilıcalı, anne ve babasının feci şekilde can verdiği kazayı yıllar önce şu sözlerle anlatmıştı: "Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu. Bu dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi."

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