Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü

Afyonkarahisar'da bir genç, annesiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı lokantada tabancayla vurarak öldürdü. Kan donduran olayda Sezgin K. isimli adam hayatını kaybetti. Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli köyünün Köydeğirmeni mevkinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre Y.T., kardeşinin lokantasında tabancayla Sezgin K.'ya ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Sezgin K., yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

ANNESİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sezgin K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sezgin K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.T.'nin verdiği ilk ifadesinde Sezgin K.'nın annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.