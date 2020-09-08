Anlamlı Sözler 2020 - En güzel anlamlı sözler, anlamlı kısa sözler, etkileyici anlamlı sözler

Etkileyici anlamlı sözler
- Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı, yada kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan "ALLAH" idi.
- Umudunu yitirme, Şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.
- Bir insanın, bir insana verebileceği en güzel hediye; ona ayırabileceği zamandır.
- Bazen en sıradan şeyler bile, doğru kişi ile birlikte yapıldığında sıradışı olur.
- Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.
- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.
- İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.
- Ben seni susayacak kadar, ben sana susayacak kadar, ben seni beni susturacak kadar sevdim.
- Bir DUA'mız var bir de duyanımız... Gerisi çok da mühim değil!
- Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin. EN GÜZEL ANLAMLI SÖZLER
- Sev ve daha derinden sev. Acı çek ve daha derinden acı çek. Tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın, bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür.
- Onu bir daha görmeyi umuyordu. Her şeye razıydı. Eskisi gibi olmayacak bile olsa onunla oturmaya, onu dinlemeye ve onunla konuşmaya can atıyordu. Fakat kapı bir daha asla açılmadı. (Momo)
- İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir. (Namık Kemal)
- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.
- İnsanları tanışırken değil, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke, sallanan kişiliği ortaya çıkarır.
Resimli anlamlı sözler - Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.
- Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. (Hz. Mevlana)
- Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da; ilk yarısının hasretiyle geçer.
- Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.
- Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiç bir önemi yoktur.
- Neyi feda edersen, o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan, onunla sınanırsın.
- Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et.
- Bir evin bütün camlarını kırıp sonra da kapısını çalamazsın.
RESİMLİ ANLAMLI SÖZLER
- Belki hiç bir şey yolunda gitmedi; ama hiç bir şey de beni yolumdan etmedi!
- Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin...
- Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır.
- Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
- Yarım nefeslik bu hayatta. Sevgiden başka hiç bir şey planlama...
- Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)
- Hakkını helal et dememe bakma sen... Hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç.
Anlamlı kısa sözler ANLAMLI KISA SÖZLER
- Gül verenin elinde gül kokusu kalır
- Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.
- Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde.
- Aradığın seni arayandır.
- Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!
- Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilirler.
- Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.
- Değişim ebedi, ölümsüzlük kalıcıdır. (Arthur Schopenhauer)
- İnanç, parçalanmış bir dünyanın ışığa çıkacağı güçtür. (Helen Keller)
- Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.
- İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.
- Yalnızsın, eğer kendin için orada değilsen. (Phil McGraw) Manalı ve anlamlı sözler
- Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.
- Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.
- Uçmak için kuş olmak gerekmiyor küçük sevinçler olsun yeter. (Cemal Süreya)
- 10 kilitli kapıdan daha güvenlidir babanın evde oluşu.
- Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.
- Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.
- Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.
- Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.
- Hiç bilmediğim "O" kokunu çok özlüyorum.
- Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir. ETKİLEYİCİ ANLAMLI SÖZLER
- Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır. (Hz. Mevlana)
- Aşk çok kısa ama unutması çok zor.
- Hırs başarısızlığın son sığınağıdır.
- Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer sana bunu hatırlatacak.
- Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için yapamaz.
- Hayat gerçekten çok basit ama biz hayatı karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.
- Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildiğim kadarsın; dahası yok.
- Her insanın yüreğinin bir yerinde ışık vardır. hem de pırıl pırıl.
- Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz.
- Yalnız kalma özgürlüğü sarhoş edicidir. (Kangala Ranaut)
- İki tür fakir insan vardır. Birlikte fakir olanlar ve yalnız fakir olanlar. Birincisi gerçek fakir diğerleri ise şanssız insanlardır. (Jean-Paul Sartre)
- Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.
- Unutamadığın kişi, daima senden uzakta olandır. (Chuck Palahniuk)
- Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. (Paul Boese) ANLAMLI, DERİN VE MANALI SÖZLER
- Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. (Joyce Meyer)
- Kalbim bir kuş gibi, hür ve şen şatır. Uçuyordu kanatlar gergin; halatlar gergin ve gemi kayıyordu, ışık saçan güneşin sarhoş ettiği melek, sularda ağır ağır.
- Hayattaki en büyük zafer benim için hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.
- Yavrum, sevgilim, sen tadını bir bilsen orada yaşamanın birlikte! Keyfince sevmenin ölünceye değin o sana benzeyen ülkede!
- İnsan, aslında ne olduğunu reddeden tek varlıktır. (Albur Camus)
- İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Ve bilin ki ben evrenden emin değilim.
- Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım edemez. (Pestalozzi)
- Her seven isimsiz bir kahramandır ve insan, sevebildiği kadar insandır!
- Biz, aradığımız şeyiz. O, her zaman orada ve eğer ona vakit ayırırsak kendisini bize bilinir kılar. (Thomas Merton)
- Hayatınızı kucaklayın, nimetlerinizi sayın ve sahip olmadığınız şeyler hakkında şikayet etmeyin. (Joyce Meyer)
- Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.
NOT: Değerli takipçilerimiz sizlerin de bildiği farklı anlamlı sözler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Yorum bölümünde en çok beğeni alan anlamlı sözü listemize ekleyeceğiz. Şimdiden herkese teşekkürlerimizi sunarız...