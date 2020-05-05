Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başken ekibinden yapılan açıklamada "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır." denildi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamanın devamında "Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.