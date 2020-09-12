Meteoroloji, Ankara için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın batı ve kuzey kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
12.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:49
Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
VATANDAŞLARA "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.