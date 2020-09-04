Ankara Valisi, artan vakalar sonrası merak edilen soruyu yanıtladı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'daki koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili açıklama yaptı. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesi üzerine Şahin, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil. İnşallah durumu tersine çevireceğiz" dedi.

"ÖNCE TEDBİRLERİ UYGULAYACAĞIZ"

Koronavirüs vaka oranlarının en yüksek olduğu illerin başında gelen Ankara için "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu gündeme geldi. Son Bilim Kurulu toplantısında da bazı ek tedbirlerin il bazında alınabileceği konuşulmuştu. Vatandaşların merak ettiği sorunun cevabını en yetkili isim yanıtladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara'da şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok. Sokağa çıkma uygulaması zor bir durum. Kısıtlama olmadan da durumu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız."

Ankara Valisi Vasip Şahin

"ESNEK MESAİYE GEÇTİK"

Bakanlıkla istişare edildiğini belirten Vali Şahin, "Vatandaş için ileride ek tedbirler alınacaktır. Esnek mesaiye geçtik. Kurumlarda hamile, hasta olanlar idari izinli sayıldı. 60 yaş üzeri personel de evden çalışacak. Diğer personeller de mesaileri uygun olan kurumlar mesai çıkışında ayarlamak şeklinde tedbirleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Tüm ilçelerde kapsamlı bir denetleme yapılacağını kaydeden Şahin, "Amacımız farkındalık oluşturmak. Topyekun mücadele örneğini göstermek amaç. İşimiz kolay değil. Ama bunu daha önce başardık ülke olarak" dedi.

"BİRKAÇ KOLDAN DENETİM YAPIYORUZ"

Ankara'nın bugün gelinen aşamada olumsuz bir tablo çizdiğini ifade eden Şahin, "Ankara'nın lider olma sebebi virüsten. Ekiplerimizle Ankara genelinde denetimler yapıyoruz. Şu an faaliyetin ana konusu pozitif çıkan temaslıların izolasyonlarını sağlamak. Filyasyon tespitleri temaslıların tespit edilerek tedavilerine başlanması, izolasyon sağlamak, görev o. Birkaç koldan denetim yapıyoruz. Kıraathaneden iş yerine kadar tüm sektörü denetliyor ekiplerimiz. Biz ne yaparsak yapalım sonuç ve başarı her birimizin şahsen yapacakları olacak" diye konuştu.