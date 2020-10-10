Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! 1'i ağır 12 kişi yaralandı
10.10.2020 09:38 | Güncelleme: 10.10.2020 10:28
Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. İlk edinilen bilgilere göre kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana gelen kazada yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.
1'İ AĞIR 12 YARALI VAR
Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
Kaza yerinden ilk görüntüler;