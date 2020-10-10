Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana gelen kazada yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

1'İ AĞIR 12 YARALI VAR

Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

Kaza yerinden ilk görüntüler;